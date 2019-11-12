الشرطة تتدخل لفض تجمع لنشطاء كتالونيين بعد غلقهم معبر حدودي

تدخلت شرطة فرنسا وإسبانيا وكاتالونيا اليوم الثلاثاء، لإخلاء معبر حدودي على طريق سريع مؤدي إلى إسبانيا، بعد أن قام نشطاء مؤيدون لاستقلال أقليم كاتالونيا عن إسبانيا بغلقه لأكثر من 24 ساعة.

وكانت الجماعة المدنية "تسونامي الديمقراطية" احتلت الطريق السريع "إيه. بي - 7" أمس الاثنين، في بداية سلسلة من الاحتجاجات التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتأتي بعد إجراء الانتخابات العامة الإسبانية أمس الاول الأحد.

وقد تم إجلاء مئات المحتجين من على جانبي الحدود الفرنسية والإسبانية، ولكن المحتجين انتقلوا لغلق طريق سريع آخر بصورة مؤقتة، وهو طريق "إن – 11" الذي يوازي الطريق السريع "إيه. بي – 7".

ولم تستأنف حركة المرور بعد على طريقي "إن – 11" أو "إيه. بي – 7".

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فقد استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين. وذكرت صحيفة "الباييس" الاسبانية إن الشرطة الفرنسية اعتقلت 18 من المتظاهرين، كما اعتقلت الشرطة الكاتالونية متظاهرا آخر.

وأعلنت جماعة "تسونامي الديمقراطية" عن تنظيم احتجاج آخر في وقت لاحق اليوم، وإغلاق الحدود الفرنسية-الإسبانية في بهوبيا، في إقليم الباسك.

وكتبت الجماعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "تسونامي لم تتوقف"، مشيرين إلى أنهم سيقاومون أعمال الشرطة.

ووفقا لوسائل الإعلام، فقد استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين حملوا لافتات كتب عليها بالانجليزية "إسبانيا، اجلسي وتحاوري".

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الباييس" أن هناك أكثر من 2000 شخص أمضوا الليلة وهم يغلقون الطريق السريع.

وكانت احتجاجات "تسونامي الديمقراطية" بدأت بعد أن قضت المحكمة العليا الإسبانية الشهر الماضي بسجن 9 من قادة الانفصاليين الكاتالونيين، بتهم تنظيم استفتاء غير قانوني على الاستقلال في عام 2017.