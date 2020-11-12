 ممرضة متهمة بقتل 8 رضع في بريطانيا تمثل أمام المحكمة اليوم - بوابة الشروق
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ممرضة متهمة بقتل 8 رضع في بريطانيا تمثل أمام المحكمة اليوم

لندن - د ب ا:
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 3:42 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 3:42 م

مثلت ممرضة أمام محكمة بريطانية، اليوم الخميس، لاتهامها بقتل ثمانية رضع في جناح حديثي الولادة في أحد المستشفيات.

ومثلت الممرضة لوسي ليتبي، أمام محكمة وارنجتون في بلدة وارنجتون بشمال شرق إنجلترا.

وتواجه الممرضة، 30 عاما، ثمانية اتهامات قتل. ويذكر أن أعمار جميع الضحايا أقل من عام.

كما تواجه الممرضة عشرة اتهامات بمحاولة قتل، متعلقة بالفترة ما بين يونيو 2015 ويونيو 2016، أثناء عملها في مستشفى كونتس اوف تشيستر بشمال غرب مدينة تشيستر.

وكان قد تم تدشين التحقيق بشأن عدد من حالات الوفاة المثيرة للشبهات في جناح حديثي الولادة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وتحدثت ليتبي في المحكمة فقط لتؤكد اسمها وتاريخ ميلادها ومحل إقامتها.

وقال قاضي المنطقة نيكولاس ساندرز للمحكمة، إنه سيتم إرسال القضية لمحكمة تشيستر كراون، وستمثل لبيتي أمامها غدا الجمعة.

وستبقى الممرضة قيد الاحتجاز لحين انعقاد جلسة الاستماع.

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