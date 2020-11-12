ماكرون يطالب بإنتاج جرعات من مصل كورونا تكفي الدول الفقيرة

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإنتاج جرعات من مصل كورونا تكفي للدول الفقيرة.

جاء ذلك خلال الافتتاح الرسمي لمنتدى السلام في باريس، اليوم الخميس، وقال ماكرون: "لن نكسب في مواجهة الفيروس إذا تخلينا عن جزء من الإنسانية".

وأضاف ماكرون: "منذ نحو عام لدينا جائحة أصابت العالم بطريقة غير مسبوقة"، ولفت إلى أنه تبادل وجهات النظر حول هذا الموضوع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين قبل الاجتماع مباشرة.

وأشار ماكرون إلى مشروع (Act-A) لمنظمة الصحة العالمية المنوط به تسريع وتيرة البحث والتطوير في جائحة كورونا، من خلال ثلاثة أعمدة وهي الاختبارات والأدوية والأمصال، كما أن البرنامج سيعمل أيضًا على ضمان التوزيع العادل على مستوى العالم.

من المتوقع أن يشهد المنتدى تعهدات بجمع 500 مليون دولار من أجل توفير لقاحات ضد فيروس كورونا على مستوى العالم، وذلك ما قاله المنظمون في باريس.

كانت ألمانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي قد اشترت أمس الأربعاء ما يصل إلى 300 مليون جرعة من عقار كورونا الواعد الذي طورته شركتا بيونتيك الألمانية وشريكتها فايزر الأمريكية.