 عرض المتهم بإذلال والدته القعيدة بالشرقية على النيابة العامة - بوابة الشروق
الخميس 12 نوفمبر 2020 2:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

عرض المتهم بإذلال والدته القعيدة بالشرقية على النيابة العامة

فاطمة علي
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 1:55 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 1:55 م

عرضت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو حماد بالشرقية، اليوم الخميس، الابن المتهم بإذلال والدته القعيدة وإجبارها على نزول السلم زحفًا في منزل الأسرة بقرية "العباسة" بأبو حماد، إلى سراي النيابة العامة للتحقيق معه في الواقعة.

كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولوا مقطع فيديو يظهر مدى قسوة ابن على والدته وجعلها تزحف على سلالم بيته وهي عاجزة عن الحركة ليرضي زوجته، وذلك داخل مركز أبو حماد بالشرقية.

وفور انتشار الفيديو، وجه محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، بتشكيل لجنة من التدخل السريع لفحص فيديو الواقعة، والتي تبين حدوثها بمركز أبو حماد.

جرى ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك