رئيس هندوراس المنقضية ولايته يزور تايوان للقاء رئيستها تساي

أكدت وزارة خارجية تايوان أن رئيس هندوراس المنقضية ولايته، خوان أولاندو هيرنانديز، سيصل إلى تايبيه ، مساء اليوم الجمعة، في زيارة تستمر يومين، لعقد اجتماع مع رئيسة البلاد ، تساي-إينج وين.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، جوانا أو لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن الزيارة، تأتي بناء على دعوة تايبيه وتوافق الذكرى الـ80 لإقامة علاقات ثنائية مع هندوراس.

وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية أن المتحدثة، قالت في وقت سابق هذا الأسبوع إن تايبيه، تراقب عن كثب انتخابات هندوراس الوشيكة وتريد تكثيف الحوار مع الأحزاب الحاكمة والمعارضة.

وأضافت المتحدثة أن الجزيرة تريد تذكير هندوراس بأن تايوان، شريك قديم وموثوق به وتحث على توخي الحذر من الثقة في تعهدات الصين، حسب التقرير.

وهندوراس واحدة من 15 دولة فقط، في مختلف أنحاء العالم، تعترف رسميا بتايوان، ذاتية الحكم وتعتبرها الصين جزء ا لا يتجزأ من أراضيها.

وقال هيرنانديز أنه خلال زيارته إلى تايوان، يعتزم توجيه الشكر لتساي بسبب دعم تايوان، خلال توليه منصبه على مدار ثماني سنوات في مجالات، مثل البنية التحتية والصحة العامة والزراعة.

وسينضم إلى هيرنانديز، وزير خارجية هندوراس، ليساندرو روساليس خلال الزيارة.

وستلتقي تساي مع هيرنانديز، صباح غد السبت في القصر الرئاسي، وستستضيف الوفد في مأدبة غداء رسمية، حسب متحدث رئاسي.

يشار إلى أن أحزاب المعارضة في هندوراس، انضمت إلى تحالف ضد الحزب الحاكم للرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 تشرين ثان/نوفمبر الجاري.

و سيدفع تحالف المعارضة بالمرشحة اليسارية شيومارا كاسترو زوجة الرئيس السابق مانويل زيلايا ( 2006 - 2009 ) إلى حلبة السباق الرئاسي ، وفقا لما أعلنه حزبا ليبري اليساري وسلفادور الليبرالي(بي أس أتش) .

ولن يخوض هيرنانديز الانتخابات المقبلة مرة أخرى . ويترشح رئيس بلدية العاصمة تيجوسيجالبا نصري أسفورا عن الحزب الوطني الحاكم.

وتعاني هذه الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى من الفساد والعنف وموجة هائلة من الهجرة إلى الولايات المتحدة.