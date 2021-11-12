خروج أول حالتي إصابة بكورونا من مستشفى فرشوط الجديدة بقنا

أكد الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إجراء الافتتاح التجريبي لمستشفى فرشوط المركزي الجديدة عقب تطويره، وخروج أول حالتين كورونا بعد شفائهما.



وأوضح وكيل صحة قنا، أن الافتتاح التجريبي لمستشفي فرشوط المركزي الجديدة تم بقوة 42 سرير داخلي و16 سرير عناية مركزة، وأن المبني الجديد والمقام على 5 أدوار والذي يسع ل 164 سرير داخلي و37 سرير عناية مركزة و12 جهاز تنفس صناعي و مجهز بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة هذا بالإضافة إلى شبكة غازات تدعم كامل المستشفى.



وقال تاوضروس، إنه جاء وقت جني ثمار العمل للتشغيل التجريبي للمستشفى، وتم اليوم خروج أول حالتين كانتا قد أصيبت بكورونا لمواطن في سن 65 سنة وسيدة في سنة 58 سنة.



وأضاف أن ذلك برعاية فريق العناية المركزة بالمستشفي بقيادة الدكتور مصطفي متولي رئيس قسم العناية المركزة بالمستشفي والدكتور أبانوب عاطف وفريق التمريض بالمستشفى.



وأوضح الدكتور ضياء الدين محمد مدير مستشفي فرشوط المركزي أن مستشفي فرشوط المركزي قد تعاقد مع أطباء عناية مركزة للبدء في تشغيل المبني وإستقبال حالات الكورونا، كما تم تدريب فريق من التمريض علي حالات العناية المركزة استعدادا للبدء الفعلي في التشغيل قريبا مؤكدا أن الفريق الطبي بمستشفي فرشوط المركزي يبذل قصارى جهده من أجل رفع العناء عن المرضي والمواطنين.