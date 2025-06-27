الصين تؤكد تفاصيل إطار العمل التجاري مع أمريكا

أكدت الصين، اليوم الجمعة، تفاصيل تتعلق بإطار تنفيذ توافقات محادثات جنيف التجارية مع الولايات المتحدة، لتردد بذلك تصريحات وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك التي جاءت في وقت سابق بشأن توقيع اتفاق أمريكي صيني.

وأعلن ناطق باسم وزارة التجارة الصينية ذلك في بيان اليوم، وأكد أنه سوف يتم إصدار تصاريح تصدير مواد مسيطر عليها، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وينظم الاتفاق الصيني الذي قال لوتنيك إنه جرى التوقيع عليه قبل يومين، الشروط التي جرى استعراضها خلال محادثات جنيف، بما في ذلك التزام من الصين بتسليم معادن الأرض النادرة المستخدمة تقريبا في كل شيء، من توربينات الرياح إلى الطائرات النفاثة.

وقال لوتنيك لوكالة بلومبرج للأنباء في مقابلة "سوف يقومون بتوصل معادن الأرض النادرة لنا" وبمجرد أن يحدث ذلك "سوف نرفع إجراءاتنا المضادة".