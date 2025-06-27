شدد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، على ضرورة النظر إلى ظاهرة «التطرف» بمعناها العام، مشيرا إلى أن التطرف لا يقتصر على التطرف الديني؛ ولكن أيضا هناك التطرف الفكري.

وأكد خلال مقابلة مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء DMC » مساء الخميس، أن التشدد في الدين وعرضه بصورة مغايرة لحقيقته هو لون من ألوان التطرف، مضيفا كذلك أن «الذي يبدد ويلفق ويدلس في الدين تحت اسم التنوير؛ فهذا أيضا هو التطرف».

وأوضح أن الذين يتخذون من الدين «مطية لتحقيق أهدافهم» ومصالحهم الشخصية؛ سرعان ما ينكشف أمرهم وزيفهم أمام وعي الناس وتجاربهم الحياتية.

واستشهد بحالة «التدين المزعوم أو المغشوش» التي ابتليت بها الأمة بفترة من الفترات، والذي يرجع إلى «المحاكاة والتقليد الأعمى وغياب العقل والوعي»، قائلا: «المؤمن كيس فطن، ولا يكون أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم».

ورأى أن الأسباب المباشرة للتطرف الديني تتمثل في «القراءة الانتقائية» للنصوص الدينية، والخلفيات المعرفية المسبقة التي تجعل المتطرف يرى أن «رأيه هو الصحيح وما عداه باطل».

واستدعى المنهج الفكري للفيلسوف والعالم الإسلامي ابن رشد، الذي اشترط فيمن ينظر ويتحدث في أمور الشريعة توفر صفتين أساسيتين هما «الذكاء، والعدالة»، والتي فسرها بأنها «الموضوعية واختيار الحق من بين المذهب كافة».