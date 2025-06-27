وزير الأوقاف: الهجرة النبوية ملحمة إيمانية خالدة تجسدت فيها أسمى معاني التضحية والفداء

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الهجرة النبوية تمثل ملحمة إيمانية خالدة، تجسدت فيها أسمى معاني التضحية والفداء من أجل العقيدة والدعوة إلى الله، وأنها لا تزال تمدّ الأمة بمعانٍ رفيعة في حب الأوطان ونُبل الصحبة واليقين في نصر الله.

جاء ذلك خلال مشاركته في احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد، والذي أُقيم مساء اليوم بمسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه-، بحضور نخبة من الشخصيات الدينية والوطنية والعلماء والمفكرين.

آيات قرآنية وكلمة ماتعة عن الهجرة النبوية

وبدأ الحفل بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طه النعماني، في أجواء روحانية مفعمة بالخشوع.

وتحدث الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، عن الهجرة النبوية باعتبارها هجرة بالمبنى والمعنى، والجسد والروح، مشيدًا بصحبة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- وتضحياته العظيمة في رحلة الهجرة. كما ختم كلمته بالدعاء لمصر وأهلها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.

أحمد عمر هاشم: الهجرة ذكرى خالدة تستنهض وعي الأمة ووحدتها

وفي كلمة مؤثرة، تحدث الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، مقدمًا التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري، والأمة الإسلامية بمناسبة هذا الحدث العظيم.

وأكد أن الهجرة تمثل تحولا مفصليا في تاريخ الإسلام، وتُعد نموذجًا للوحدة، والتضحية، واليقين بنصر الله، مستشهداً بآيات القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى: "لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا".

كما أشار إلى أن ما تمر به الأمة الإسلامية اليوم يتطلب استلهام قيم الهجرة من الإيثار، والثبات، والتكاتف.

الابتهال وختام الاحتفالية في أجواء روحانية مهيبة

واختتمت الفعالية بابتهال روحاني عذب، قدّمه المبتهل الشيخ عبد الرحمن الأسواني، وسط تفاعل وجداني كبير من الحضور، الذين امتلأت قلوبهم بخشوعٍ وابتهالٍ في رحاب سيدنا الحسين -رضي الله عنه-، داعين الله أن يكون العام الهجري الجديد عامًا للأمن والخير والنصر للأمة الإسلامية.