رئيسة الحكومة التونسية تشيد بعلاقات بلادها مع كوت ديفوار

أشادت رئيسة الحكومة التونسية بعلاقات الأخوة التاريخية والمتميزة القائمة بين بلادها وكوت ديفوار وما يجمعهما من خصائص وقيم مشتركة، مؤكدة أن للبلدين آفاقا واسعة للتعاون والشراكة في عدة قطاعات.

جاء ذلك خلال لقاء بودن مع رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا بالعاصمة الفرنسية باريس، على هامش انعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا، وذلك حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية اليوم الجمعة.

وتم خلال اللقاء التباحث بشأن الدبلوماسية الاقتصادية وسبل تطوير التعاون في عدة مجالات على غرار صناعة الأدوية والأغذية الزراعية.

من جانبه، أعرب الرئيس الإيفواري عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة والخبرات التونسية في عدة مجالات وخاصة في القطاع الصحي عبر تطوير التعاون الطبي ودراسة الطلبة الإيفواريين في الجامعات التونسية.