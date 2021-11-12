 هاني شاكر يشدو بأجمل أغانيه بدار الأوبرا المصرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هاني شاكر يشدو بأجمل أغانيه بدار الأوبرا المصرية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 6:34 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 6:34 ص

قدم أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، عددا من أجمل أغانيه على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الثلاثين، تحت قيادة الموسيقار محمد الموجي.
وشهد الحفل تفاعلا كبيرا من الجمهور، الذي ملأ المسرح بعد نفاد تذاكر الحفل، حيث قدم شاكر باقة من أجمل وأشهر أغانيه، و"لسه بتسألى" و "بحبك أنا" و"ياريتنى" و"ألبوم صور" و"على الضحكاية"، "سألتك أنت مين"، كما قدم أغنية "بحياتك يا ولدي إمرأة" .
كان الفنان هاني شاكر قد شارك خلال الأسابيع الماضية فى أكثر من حفل خارجى ، حيث شارك في حفل مهرجان "بابل" بدولة العراق، وحفل آخر بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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