وصول طاقم مكون من أربعة أفراد إلى محطة الفضاء الدولية

أكدت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا يوم الخميس أن طاقما دوليا مكونا من أربعة أفراد وصلوا إلى محطة الفضاء الدولية.

وقالت وكالة ناسا إن كبسولة "كرو دراجون إنديفور" التي كانت تقل رواد الفضاء الأمريكيين توماس مارشبورن وراجا شاري وكايلا بارون وزميلهم الألماني ماتياس ماورير التحمت بالمحطة الفضائية الدولية بعد رحلة استغرقت حوالي 20 ساعة.

وانطلق رواد الفضاء من موقع الإطلاق كيب كانافيرال على ساحل وسط فلوريدا في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وينضم رواد الفضاء الأربعة إلى رائد فضاء ناسا مارك فاندي هي ورائدي الفضاء الروسيين أوليج نويزكي وبيوتر دوبروف، الذين كانوا في محطة الفضاء الدولية منذ نيسان/أبريل الماضي.

ويعتبر ماورير، الذي يعمل لدى وكالة الفضاء الأوروبية، رائد الفضاء الثاني عشر من ألمانيا الذي يجري إرساله إلى الفضاء.

كما أن ماورير /51 عاما/ الذي ينحدر من ولاية زارلاند الصغيرة الواقعة في غرب ألمانيا، أول ألماني يصل إلى الفضاء منذ ثلاثة أعوام.

وكان من المخطط أن يجري تنفيذ عملية إطلاق الأخيرة في أخر يوم أحد من شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي ولكن تم تأجيلها عدة مرات - أولاً بسبب الطقس، ثم بسبب مشكلة طبية طفيفة لأحد أفراد الطاقم، وأخيرا لحاجة مجموعة أخرى من رواد الفضاء للعودة إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية .

وكانت ناسا تعتمد على مركبة الفضاء الروسية سويوز لنقل روادها من وإلى محطة الفضاء الدولية. وبدأت شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك في نقل الأطقم من العام الماضي بكبسولة دراجون التابعة لها.