وائل جمعة : صلاح والننى لن يغادرا معسكر المنتخب بعد مباراة أنجولا

أكد وائل جمعة مدير المنتخب الوطني، أن الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد النني نجم أرسنال الإنجليزي، لن يغادرا معسكر المنتخب الوطني بعد مباراة أنجولا قائلا: "حتى لو تأهل المنتخب بعد الفوز على أنجولا، صلاح والنني معنا في المباراة الثانية أمام الجابون".

وكشف وائل جمعة في تصريحات خاصة لبرنامج بوكس تو بوكس عبر قنا etc في اتصال هاتفي منذ قليل: "المنتخب مستمر بجميع العناصر التي بدأ بها في مباراتي أنجولا والجابون، ولم نتحدث عن غياب اي لاعب في حال التأهل بععد اللقاء الأول".

وأدى مساء اليوم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش تدريبه الأخير على الملعب الرئيسي لستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا استعدادًا للقاء منتخبها في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات كأس العالم.

وشارك في مران منتخب مصر الذي اتسم بالجدية جميع اللاعبين ال 25 وظهروا جميعًا بشكل فني وبدني جيد استعدادًا لمباراة أنجولا .

ويتصدر منتخب مصر مجموعته فى تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط ، بينما يأتى منتخب ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط، ثم الجابون ثالثا بـ4 نقاط، وتتذيل انجولا المجموعة بـ3 نقاط.