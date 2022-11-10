 أجهزة الشرطة والمؤسسات الأوكرانية تعود إلى مدينة خيرسون المحررة - بوابة الشروق
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أجهزة الشرطة والمؤسسات الأوكرانية تعود إلى مدينة خيرسون المحررة

خيرسون - د ب أ
نشر في: السبت 12 نوفمبر 2022 - 10:28 م | آخر تحديث: السبت 12 نوفمبر 2022 - 10:28 م

بعد أيام قليلة من انسحاب القوات الروسية، عاد ممثلو الإدارة الإقليمية الأوكرانية وأجهزة الأمن إلى مدينة خيرسون المحررة في جنوب البلاد.

وعلى سبيل المثال استأنفت الشرطة والمخابرات بالفعل عملهما في خيرسون، حسبما قال الحاكم ياروسلاف يانوشيفيتش في مقطع فيديو نشر اليوم السبت يظهر فيه وهو في وسط عاصمة الإقليم.

ووفقا ليانوشيفيتش فإن إحدى المهام الرئيسية في الوقت الحالي هي تطهير المنطقة من الألغام.

كانت روسيا قد احتلت منطقة خيرسون إلى حد كبير بعد وقت قصير من بدء حربها العدوانية نهاية فبراير وضمتها في سبتمبر الماضيين، وتحت ضغط من الهجمات المضادة الأوكرانية، سحبت موسكو قواتها من جميع أجزاء خيرسون التي تقع شمال غربي نهر دنيبرو، بما في ذلك العاصمة الإقليمية.

في غضون ذلك أعلن المحتلون الروس أن مدينة هينتشيسك في جنوب خيرسون هي مركزهم الإداري الجديد.


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