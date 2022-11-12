وزير الري يبحث فرص التعاون مع جامعة آخن الألمانية في تدريب العاملين بقطاع المياه

بحث وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، مع هاريبرت ناكن، مدير قسم الهيدرولوجيا وممثل جامعة آخن الألمانية للتعليم الافتراضي، التعاون والتنسيق المشترك في مجال التدريب ورفع القدرات للعاملين بقطاع المياه من مصر والدول الإفريقية.

وأكد سويلم أهمية تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات بين مختلف الدول خاصة فيما يخص موضوعات التكيف مع التغيرات المناخية.

كما ناقشا التعاون في التدريب بشكل افتراضي Virtual Reality لتقليل تكلفة التنقل، وبخاصة مع الدول الإفريقية، وتسهيل نقل خبرات الدول المختلفة إلى دول القارة.

وناقشا أيضًا سبل تحديث ودعم البنية الأساسية وقدرات مركز التدريب الإقليمي، التابع للوزارة في مجال التعليم والتدريب الافتراضي، والذي يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق جميع معايير الجودة العالمية، في ضوء الإعداد لأن تكون مصر مركزاً إقليمياً للقارة الإفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية، والتي ستطلقها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ.

كما بحث سويلم سبل الاستفادة من خبرات وعلاقات «ناكن» مع المنظمات التابعة لليونيسكو والمتواجدة في العديد من دول العالم لرفع شأن مركز التدريب الإقليمي من خلال توفير الخبرات في مجالات المياه المختلفة، وكذلك الاستعانة بالمواد العلمية المتاحة لدى المنظمات التابعة لليونيسكو في تدريب الكوادر المصرية خاصه والكوادر الإفريقية بشكل عام.