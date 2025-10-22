 «هداف الدوري» صلاح محسن يغيب عن مباراة المصري والأهلي - بوابة الشروق
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 11:36 م القاهرة
«هداف الدوري» صلاح محسن يغيب عن مباراة المصري والأهلي


نشر في: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 11:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 11:26 م

يغيب صلاح محسن، مهاجم فريق المصري، الذي يعتلي قائمة هدافي الدوري عن مباراة فريقه القادمة أمام الأهلي، المقرر لها الثاني من نوفمبر المقبل، في الجولة 13 من بطولة الدوري.

حصل صلاح محسن على بطاقة حمراء ثالثة في مباراة فريقه أمام سموحة، التي انتهت بالتعادل بدون أهداف، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 11 من المسابقة.

وسيحصل الفريق البورسعيدي على راحة من مباريات الجولة 12، والتي سيلعب الأهلي خلالها مباراة ضد بتروجت، بعد فوزه على الاتحاد 2-1، اليوم، في الجولة 11.

وسيغيب صلاح محسن مهاجم المصري عن مواجهة فريقه السابق الأهلي، بسبب حصوله على 3 إنذارات أمام حرس الحدود وبتروجت وسموحة.

ويعتلي صلاح محسن صدارة هدافي الدوري برصيد 5 أهداف بانتهاء منافسات الجولة الحادية عشرة.


