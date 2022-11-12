مسؤول أوكراني: كييف لا تفكر في المحادثات مع روسيا لإنهاء الحرب

قال المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين، إن بلاده لا تفكر في إجراء مفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب.



وأضاف كوستين - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - "لا أعتقد بأن موضوع استئناف أي مفاوضات أمر ممكن"، لافتا إلى أنه يجب تحميل روسيا المسئولية عن الحرب التي بدأتها.



وأشار المدعي العام الأوكراني إلى أنه يتطلع لإنشاء محاكمة دولية خاصة، وكرر مطالبته بتعويضات الحرب من خلال مصادرة الأصول الروسية.



وأكد كوستين أهمية التعاون الدولي في جمع الأدلة وشهادات الشهود اللازمة لرفع قضية قانونية، كما رفض ما يقال عن أن الحرب تسبب المعاناة في جميع أنحاء العالم وليس في أوكرانيا فقط، وقال"إنهم لا يسمعون صواريخ ولا يعرفون ما هو القصف ولا يعرفون ما هو القتل والاغتصاب والنهب".



واعترف بأن الأوروبيين يدفعون أسعارا أعلى مقابل الغذاء والوقود، لكنه قال "الأوكرانيون يدفعون حياتهم ثمنا مقابل نفس النزاع".



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد شكل في وقت سابق، مجموعة عمل برئاسة رئيس مكتبه أندريه يرماك، والتي ستتناول قضية إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة المذنبين بحق أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة يوكرين فورم.



وأيدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إنشاء مثل هذه المحكمة.