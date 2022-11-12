زياد السيسي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم للسلاح ويضمن ميدالية مصرية

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تأهل زياد السيسي لدور نصف النهائي بكأس العالم لسلاح السيف رجال المقامة بالجزائر العاصمة في الفترة من 10 حتى 13 نوفمبر الجاري.

وضمن زياد السيسي التتويج بميدالية بعد فوزه في دور ربع النهائي على الفرنسي ماكسيم بيانتيف بنتيجة 15-14z

واستهل زياد السيسي مشواره في البطولة بتحقيق 4 انتصارات من 6 مباريات في دور المجموعات.

ثم فاز السيسي بدور ال 128 الغير رئيسي على التونسي محمد بن منصور بنتيجة 15-5، وبعدها تغلب في دور ال 64 الغير رئيسي على المجري تاماس جلجوزي بنتيجة 15-9.

وفي دور ال 64 الرئيسي تغلب زياد السيسي على الفرنسي بيبي إليوت المصنف الرابع عشر على البطولة بنتيجة 15-14.

ثم فاز السيسي في دور ال 32 على لاعب تركيا إنفر يلدريم بنتيجة 15-14.

وفي دور ثمن النهائي تغلب السيسي على الإيطالي لوكا كارتولي المصنف الرابع عالميًا بنتيجة 15-14.

ويصطدم السيسي في دور نصف النهائي مع لاعب جورجيا صاندرو بزادزي المصنف الثاني عالميًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة ال 6:45 مساءً بتوقيت القاهرة.