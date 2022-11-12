

كشفت التحقيقات في واقعة سقوط شخص من الطابق الخامس بمنطقة الوراق، أنه سقط من علو ولا يوجد شبهة جنائية في الواقعة، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة الضحية.



وتبين من التحقيقات، أن الأربعيني يدعى "م. د" يبلغ من العمر 44 عامًا، وتبين أنه يقطن بمفرده في الشقة، حيث سقط من الطابق الخامس.



واستمعت النيابة لأقوال أسرة الضحية وتبين أنه لم يتزوج ويعيش بمفرده في شقة بمنطقة الوراق ويعاني من مرض نفسي ويتناول العلاج منذ فترة كبيرة.



وتلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد بالعثور على جثة أربعيني سقط من علو من الطابق الخامس في الوراق.



وكشفت تحريات رجال المباحث أن أحد المواطنين سقط من علو من أحد الطوابق، يرتدي ملابسه كاملة.



فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.