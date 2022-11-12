 يعيش بمفرده.. تحقيقات سقوط رجل من الطابق الخامس بالوراق تنتهي لعدم وجود شبهة جنائية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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يعيش بمفرده.. تحقيقات سقوط رجل من الطابق الخامس بالوراق تنتهي لعدم وجود شبهة جنائية

مصطفى بكر:
نشر في: السبت 12 نوفمبر 2022 - 10:38 م | آخر تحديث: السبت 12 نوفمبر 2022 - 10:38 م

كشفت التحقيقات في واقعة سقوط شخص من الطابق الخامس بمنطقة الوراق، أنه سقط من علو ولا يوجد شبهة جنائية في الواقعة، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة الضحية.

وتبين من التحقيقات، أن الأربعيني يدعى "م. د" يبلغ من العمر 44 عامًا، وتبين أنه يقطن بمفرده في الشقة، حيث سقط من الطابق الخامس.

واستمعت النيابة لأقوال أسرة الضحية وتبين أنه لم يتزوج ويعيش بمفرده في شقة بمنطقة الوراق ويعاني من مرض نفسي ويتناول العلاج منذ فترة كبيرة.

وتلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد بالعثور على جثة أربعيني سقط من علو من الطابق الخامس في الوراق.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن أحد المواطنين سقط من علو من أحد الطوابق، يرتدي ملابسه كاملة. 

فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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