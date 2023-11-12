الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من محافظة الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تسعة مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».



وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة حلحول شمال الخليل، واعتقلت محمد صقر البو، ومهند إبراهيم عوض، ومحمد وليد زماعرة، وأنور محمد باجس البو، وعبد الحميد يونس الدودة.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا واعتقلت مدير مدرسة التوانة في مسافر يطا جميل النواجعة، وبرهان اشريتح، وعيسى هديب، كما اعتقلت من مدينة الخليل حازم الفاخوري، زوج الأسيرة لمى خاطر.



وفي السياق ذاته، داهمت مجموعة من المستوطنين بلباس عسكري فجر اليوم مدرسة التوانة بمسافر يطا واستولت على الأعلام الفلسطينية، وفتشتها وعاثت فيها فسادا.