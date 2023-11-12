تقرير: ألمانيا تضاعف مساعداتها العسكرية لأوكرانيا العام المقبل

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كشف تقرير صحفي أن ألمانيا ستضاعف مساعدتها العسكرية لأوكرانيا في العام القادم.

وذكرت صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد أن الائتلاف الحاكم اتفق على مضاعفة قيمة المساعدات إلى 8 مليارات يورو بدلا من أربعة مليارات يورو.

وتستند الصحيفة الألمانية في ذلك إلى معلومات صادرة من وزارة الدفاع الاتحادية.

وأحجم متحدثان باسم وزارتي الدفاع والمالية عن التعليق على محتوى التقرير، ولكنهما أشارا إلى أنه لا يزال هناك إجراءات برلمانية جارية.

وسوف تتشاور لجنة شئون الميزانية بالبرلمان الألماني "بوندستاج" يوم الخميس القادم، خلال ما يسمى بجلسة التنقيح بشأن النفقات النهائية لعام 2024.

يذكر أن دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) أعلنت من قبل التزامها باستثمار 2% من إجمالي الناتج المحلي لكل منها في الدفاع.

من جانبه كتب ماركوس فابر، السياسي المختص بشئون الدفاع بالحزب الديمقراطي الحر، اليوم الأحد على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "سنضاعف في عام 2024 مساعداتنا العسكرية لأوكرانيا، التي تعرضت للحرب، من 0.1% إلى 0.2% من إجمالي الناتج الاقتصادي الخاص بنا"، مؤكدا أن ذلك سيكون إشارة مهمة لاستمرار الدعم في مواجهة الحرب الروسية الأوكرانية.

ويشار إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر.

وكانت الحكومة الألمانية أنشأت صندوقا خاصا بقيمة 100 مليار يورو لأجل الجيش الألماني بعد حرب روسيا وأوكرانيا.

وربط المستشار الألماني أولاف شولتس إنشاء هذا الصندوق بمصطلح "فترة تحول".

ووصف شولتس الصندوق خلال مؤتمر الجيش الألماني أول أمس الجمعة بأنه خطوة أولى مهمة، وتعهد بزيادة نفقات الدفاع بشكل واضح بعشرات المليارات للعقد القادم.

وصرح بأن ألمانيا ستحقق للمرة الأولى هدف إنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي الخاص بها في شؤون الدفاع العام القادم.