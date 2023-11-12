قيادي بحماس: نرحب بقرار القمة العربية الإسلامية بشأن رفع الحصار عن غزة

رحب القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الأحد، بقرار القمة العربية الإسلامية بشأن رفع الحصار عن قطاع غزة.

وقال حمدان خلال مؤتمر صحفي، إن مخرجات القمة العربية والإسلامية المشتركة غابت عنها القرارت الفاعلة لوقف حرب الإبادة بحق شعبنا.

على صعيد آخر، أكد ان عدم محاسبة إسرائيل على جريمة قصف المستشفى المعمداني شجعها على ارتكاب المزيد من مجازر المشافي.

ولليوم الـ37، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفا ومئة شهيد، بينهم ما يزيد عن 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف جريح، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء السبت.

بينما قتلت حركة "حماس" 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية. كما أسرت نحو 242 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.