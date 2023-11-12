يعود فيلم "الفتى العجوز -OLDBOY"، إخراج بارك تشان ووك، بنسخة مرممة في دور العرض، بعد 20 عامًا من طرحه في السينما، يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 نوفمبر في سينما زاوية، مترجما إلى اللغة العربية والإنجليزية.

والفيلم الذي فاز بالجائزة الكبرى لمهرجان كان لعام 2004، ورُشح لجائزة السعفة الذهبية في نفس العام، مقتبسا من مانجا يابانية تحمل الاسم نفسه، وهو ثاني فيلم في ثلاثية الانتقام.

وتدور أحداثه حول "أوه دايسو"، الرجل الذي يُسجَن في ناطحة سحاب من قبل مجهولين لمدة 15 عامًا، قبل أن يخرج فاقدًا لأسرته وحياته، ويبحث بشهوة انتقام جنونية عن السبب الذي دفعه لخسارة كل هذه السنوات، ومحاولًا الإجابة على سؤالي: من الذي حَبَسني؟ ولماذا؟.