محمد صلاح يتوهج بتاج جديد مع ليفربول

لمع محمد صلاح، نجم منتخب مصر، بعدد من الأرقام البارزة، بتسجيله هدفين في فوز فريقه ليفربول على برينتفورد (3-0)، اليوم الأحد، في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن صلاح رفع رصيده إلى 200 هدف مع الأندية الإنجليزية بواقع 198 مع ليفربول وهدفين مع فريقه الأسبق، تشيلسي.

أضافت أن صلاح بات أيضا أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي، مساهمة في الأهداف هذا الموسم برصيد 14 هدفا، بواقع 10 أهداف مع 4 تمريرات حاسمة.

لفتت أيضا إلى أن نجم الليفر، سجل في 14 من أصل آخر 15 مباراة وسط جماهيره في أنفيلد، برصيد 17 هدفا منها 6 أهداف هذا الموسم.

من جانبها، أضافت شبكة أوبتا أن محمد صلاح، بات أول لاعب في تاريخ ليفربول يهز الشباك خلال أول 6 مباريات بالموسم بملعب أنفيلد في الدوري.

أما شبكة (سكواوكا) أضافت أن صلاح انضم إلى لاعبين اثنين آخرين سجلا أهدافا أو قدما تمريرات حاسمة، بملعب فريقه في 15 مباراة أو أكثر على التوالي بالدوري، وهما آلان شيرر، وتييري هنري.



كما ساهم صلاح في تسجيل 118 هدفا في 117 مباراة خاضها مع ليفربول على ملعب "أنفيلد" في الدوري الإنجليزي، حيث سجل 86 هدفا وصنع 32.