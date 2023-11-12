الجيش الروسي يكبد أوكرانيا خسائر بلغت 55 جنديا في مقاطعة زابوريجيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي وجه ضربة قوية للواء الميكانيكي 33 في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوريجيا، وألحق بالأوكرانيين خسائر بلغت 55 جنديا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في اتجاه زابوريجيا، إن الإجراءات المنسقة لوحدات مجموعة القوات الروسية والضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب أدت إلى إلحاق أضرار نارية بتجمعات الأفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 33 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة رابوتينو، في مقاطعة زابوريجيا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأشار البيان، إلى أنه تم القضاء على ما يصل إلى 55 عسكريا وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين.

وأكد البيان "في اتجاه خيرسون، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 60 جنديا بين قتيل وجريح، ودبابة و3 شاحنات صغيرة ومدافع هاوتزر من طراز "ميستا-بي".

وأضاف البيان، "اعترضت الدفاعات الجوية صاروخين من طراز "هيمارس"، وتم إسقاط 42 طائرة مسيرة في عدة مناطق في خاركوف، وفي جمهورية لوجانسك الشعبية، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة زابوريجيا، ومقاطعة خيرسون".

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.