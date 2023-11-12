حزب الله يبث لقطات لاستهداف تجمع قوات إسرائيلية قرب موقع العاصي

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نشر الإعلام العسكري لحزب الله اللبناني، لقطات مصورة لاستهداف تجمع قوات إسرائيلية في منطقة حدودية.

وتوثق اللقطات، التي نشرها حزب الله، استهداف تجمُّع لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع العاصي عند الحدود اللبنانية.

وأظهرت اللقطات، توجيه استهداف لقوات الاحتلال في نقطة تموضعها.

حــ ـزب الله ينشر لقطات لما يقول إنها استهداف تجمُّع لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع العاصي عند الحدود اللبنانية #الجزيرة_مباشر | #لبنان pic.twitter.com/c5yoqBP7hU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 12, 2023



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة سبعة جنود في قصف استهدف المنارة على الحدود مع لبنان.

كما أفاد جيش الاحتلال بسقوط إصابات جراء إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من جنوب لبنان اليوم الأحد، استهدفت منطقة دوفيف الحدودية الشمالية.

وقال بيان عسكري إسرائيلي إن من وصفهم بـ«مسلحين» أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات على منطقة دوفيف.

وأشار البيان إلى أن قوات جيش الاحتلال ردت على مصادر النيران بالمدفعية.

فيما ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أن ستة موظفين من شركة الكهرباء الإسرائيلية أصيبوا في القصف، أحدهم في حالة حرجة والباقي خطيرة.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية بوتيرة يومية، قصفا متبادلا ومتقطعا بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى؛ ما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.