سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة بالجليل الغربي على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية

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أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بسقوط صاروخ في منطقة مفتوحة بالجليل الغربي على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية.

وشهدت أطراف بلدات رامية في القطاع الغربي، ومرتفعات ‎حلتا وكفرشوبا في القطاع الشرقي، وعيتا الشعب في القطاع الأوسط جنوب لبنان، قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا عنيفًا.

وتواصل المدفعية الإسرائيلية منذ فجر اليوم، قصف أطراف بلدات يارون وعيترون في القطاع الأوسط، وسط تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي على طول الحدود اللبنانية.

وأعلن «حزب الله» اللبناني مقتل 7 من عناصره منذ بدء التصعيد على الحدود الجنوبية لترتفع حصيلة خسائره إلى 68 عنصرا.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله»، منذ انطلاق عملية «طوفان الأقصى» يوم 7 أكتوبر.