 تدمير أكثر من 41 ألف وحدة سكنية في غزة جراء العدوان الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تدمير أكثر من 41 ألف وحدة سكنية في غزة جراء العدوان الإسرائيلي

أحمد علاء
نشر في: الأحد 12 نوفمبر 2023 - 7:20 م | آخر تحديث: الأحد 12 نوفمبر 2023 - 7:20 م

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إنّ الحرب الإسرائيلية على غزة أسفرت عن تدمير كلي لـ41 ألفا و30 وحدة سكنية.

وأضاف خلال إفادة صحفية، مساء الأحد، أن عدد الوحدات السكنية التي تعرضت لهدم جزئي وصل إلى 222 ألفا و120 وحدة جراء غارات وقصف الاحتلال.

وأوضح أن عدد المقار الحكومية المدمرة جراء عدوان الاحتلال وصل إلى 92 مقرا حكوميا، مشيرا إلى تدمير 241 مدرسة بينها 61 مدرسة خرجت نهائيا عن الخدمة.

وأفاد بأن عدد المساجد المدمرة كليا بسبب العدوان وصل إلى 70 مسجدا، في حين حدث تدميز جزئي في 153 مسجدا، مع تدمير ثلاث كنائس.


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