جيش الاحتلال الإسرائيلي: إطلاق 15 صاروخا من لبنان إلى شمال إسرائيل

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه جرى إطلاق 15 صاروخًا باتجاه شمال دولة الاحتلال انطلاقا من لبنان اليوم الأحد، مع اعتراض أربعة صواريخ من قبل نظام الدفاع الصاروخي.

وقال إن البقية سقطت في مناطق مفتوحة.

وأعلنت كتاب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مسئوليتها عن الهجوم، قائلة إنه تم استهداف مدن حيفا ونهاريا وشلومي الإسرائيلية، ردا على "مجازر وعدوان" الكيان الصهيوني في غزة.

وأعلنت جماعة حزب الله اللبنانية مسئوليتها عن هجومين آخرين.

وتم الإبلاغ عن خمسة هجمات على الأقل انطلاقا من لبنان، وقال مسعفون إسرائيليون إن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سبعة جنود "أصيبوا بإصابات طفيفة نتيجة لإطلاق قذائف هاون"، في شمال دولة الاحتلال من لبنان، مضيفا أن جنود الاحتلال ردوا بإطلاق النيران باتجاه موقع انطلاق الهجمات.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر حزب الله في لبنان.

كما أطلق عناصر ينتمون لبعض الفصائل الفلسطينية، باتجاه شمال دولة الاحتلال، وذلك بعد إطلاق كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، وإعلان الكيان الصهيوني الحرب على غزة بإطلاق عملية "السيوف الحديدية".