الحكومة الفلسطينية تحذر من توقف خدمة الاتصالات والإنترنت بالكامل في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود

أعلنت وزارة الاتصالات الفلسطينية اليوم، أن خدمة الاتصالات والإنترنت ستتوقف بالكامل في قطاع غزة يوم الخميس المقبل؛ بسبب نفاد الوقود نتيجة الحصار المطبق الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما سيساهم في تعميق الكارثة الإنسانية فيه.

وحذر إسحاق سدر وزير الاتصالات الفلسطيني، خلال مؤتمر صحفي في رام الله، من أن هذا التوقف سيؤثر على الاتصال بطواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر فيما بينها ومع مراكزها، ما سيتسبب في عدم القدرة على توجيه هذه الطواقم لأماكن الاستغاثة، ما يعني فقدان الكثير من الأرواح، وحرمان أهل غزة بشكل متعمد من حقهم في التواصل.

وطالب وزير الاتصالات الفلسطيني، كافة المؤسسات الدولية، والاتحاد الدولي للاتصالات بشكل خاص، والأونروا والهلال الأحمر، والصليب الأحمر والجهات الحقوقية، والمنظمات الأهلية بالتدخل الفوري من أجل إدخال الوقود إلى قطاع غزة، لتمكين كافة القطاعات الحيوية بما فيها الاتصالات من تقديم الخدمات لسكان القطاع.

واعتبر أن هذه الأفعال المخالفة للقانون الدولي والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الأعراف الدولية، تلعب دورا في إخفاء جرائم الاحتلال، مشيرا إلى أن العدوان الغاشم على قطاع غزة طال كل شيء، بما في ذلك البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محذرا من التداعيات والعواقب الناتجة عن ذلك الاستهداف.

يشار إلى أن قطاع غزة شهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي عليه في السابع من أكتوبر الماضي، والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين غالبيتهم من النساء والأطفال، ثلاثة انقطاعات لخدمة الاتصالات.