ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 11180 في قطاع غزة

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

ارتفعت اليوم الأحد، حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 11180 في قطاع غزة جراء حرب إسرائيل المتواصلة للأسبوع السادس بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وقال ناطق باسم المكتب الإعلامي خلال مؤتمر صحفي في مدينة غزة، إن من بين الشهداء 4609 أطفال و3100 امرأة فيما أصيب أكثر من 28 ألف آخرين، إلى جانب إحصاء 3200 شخص مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة.

وأضاف أن 22 مستشفى و49 مركزا صحيا توقفت عن العمل في قطاع غزة بفعل هجمات إسرائيل ونفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.

وذكر أن 41030 وحدة سكنية تعرضت للتضرر الكلي بفعل هجمات إسرائيل، فيما جرى تدمير 92 مقرا حكوميا و241 مدرسة و70 مسجدا و3 كنائس.

في سياق آخر، استؤنف اليوم السماح بإجلاء رعايا أجانب ومزدوجي الجنسية من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح البري بعد توقف استمر يومين.

وقال مكتب إعلام معبر رفح إن 826 شخصا من الأجانب ومزدوجي الجنسية غادروا قطاع غزة إضافة إلى 4 جرحى و5 مرضى فلسطينيين للعلاج في مستشفيات مصرية.

وتمكن 3200 أجنبيا أو من حملة الجنسية المزدوجة و247 جريحا بينهم 13 من مرضى السرطان من مغادرة غزة منذ إعادة تشغيل معبر رفح في 22 من الشهر الماضي.

وجاء إعلان إسرائيل الحرب بعدما شنت حركة حماس التي تحكم قطاع غزة في السابع من الشهر الماضي عملية "طوفان الأقصى" التي شملت هجمات صاروخية واقتحاما لبلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى القطاع .