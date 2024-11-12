القسام تؤكد مقتل 7 جنود إسرائيليين شمال غزة بعد الإجهاز عليهم من المسافة صفر

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، إن عناصرها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية قوامها 7 جنود داخل أحد المنازل بقذيفة «TBG» مضادة للتحصينات.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، أن «عناصرها تمكنوا من الإجهاز على القوة من مسافة صفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، قرب مسجد أولي العزم في بيت لاهيا شمال قطاع غزة».

وفي بيان سابق، أعلنت القسام عن تنفيذ عملية مركبة استهدفت عددًا من جنود الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وأوضحت أن «عناصرها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي، واستهداف قوة راجلة بقذيفتين مضادتين للأفراد، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، في مدينة جباليا شمال القطاع».

من جهتها، أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، في تقرير نشرته اليوم، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي تكبد خسائر كبيرة في الأرواح منذ بدء عملية الاجتياح في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، حيث قُتل 24 جنديًا إسرائيليًا منذ انطلاق العملية في 5 أكتوبر الماضي.

وتأتي هذه الحصيلة كجزء من التحديات التي يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاولاته السيطرة على المناطق المأهولة بالسكان في القطاع.

وبحسب التقرير، يعاني الجيش من صعوبات متزايدة في تنفيذ العمليات البرية، إذ تشهد مناطق الاشتباك مقاومة شديدة من فصائل المقاومة الفلسطينية؛ التي تعتمد على تكتيكات الأنفاق والأسلحة الخفيفة والمتفجرات المحلية، مما يزيد من خطورة المواجهات على القوات الإسرائيلية.

ولفتت «هآرتس» إلى أن هذه الخسائر تُعد الأعلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء التوغل في غزة.