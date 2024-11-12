أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الدنماركي الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع أسعار المستهلك في البلاد الشهر الماضي بنسبة 6ر1% مقارنة بالشهر السابق عليه في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء.
وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال أكتوبر بنسبة 6ر1% سنويا مقابل 3ر1% خلال سبتمبر.
كانت أسعار الكهرباء والتدفئة الأكبر تأثيرا على مؤشر الأسعار ككل خلال الشهر الماضي.
وارتفعت أسعار الكهرباء والتدفئة والسكن بنسبة 3ر3% سنويا مقابل 5ر2% خلال سبتمبر بالمثل ارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 9ر3% خلال الشهر الماضي مقابل 7ر2% خلال الشهر السابق.
في الوقت نفسه تراجع معدل ارتفاع أسعار النقل بنسبة 8ر0% مقابل 8ر2% خلال الفترة نفسها.
وتراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة إلى 5ر1% سنويا خلال الشهر الماضي مقابل 6ر1% خلال الشهر السابق.
وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6ر0% خلال أكتوبر مقابل تراجعها بنسبة 3ر0% خلال سبتمبر.