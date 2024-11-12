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ارتفاع معدل التضخم في الدنمارك إلى 1.6% خلال الشهر الماضي

البنك المركزي الدنماركي
البنك المركزي الدنماركي

نشر في: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 3:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 3:40 ص

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الدنماركي الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع أسعار المستهلك في البلاد الشهر  الماضي بنسبة 6ر1% مقارنة بالشهر السابق عليه في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء.

وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال أكتوبر بنسبة 6ر1% سنويا مقابل 3ر1% خلال سبتمبر.

كانت أسعار الكهرباء والتدفئة الأكبر تأثيرا على مؤشر الأسعار ككل خلال الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار الكهرباء والتدفئة والسكن بنسبة 3ر3% سنويا مقابل 5ر2% خلال سبتمبر بالمثل ارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 9ر3% خلال الشهر الماضي مقابل 7ر2% خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه تراجع معدل ارتفاع أسعار النقل بنسبة 8ر0% مقابل 8ر2% خلال الفترة نفسها.

وتراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة إلى 5ر1% سنويا خلال الشهر الماضي مقابل 6ر1% خلال الشهر السابق.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6ر0% خلال أكتوبر مقابل تراجعها بنسبة 3ر0% خلال سبتمبر.


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