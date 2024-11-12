محمد التاجي يكشف تفاصيل خلافه مع السبكي ومقاضاته بسبب «سواق الهانم»

تحدث الفنان محمد التاجي، عن كواليس خلافه مع المنتج محمد السبكي، والذي وصل إلى حد رفع دعوى قضائية ضده بسبب فيلم «سواق الهانم».

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي، عبر شاشة «الحياة»: «اتفقنا أن يكتب اسمي كضيف شرف في العمل، كما هو موثق في العقد؛ ولكن هذا لم يحدث».

وتابع: «ذهبت ورفعت دعوى قضائية، والعقد كان به جميع التفاصيل.. الشيء الذي أغضبني أنه كتب اسمي ضمن المجاميع».

وكشف عن تفاصيل تلقيه الدور، قائلا: «كلمني الفنان أحمد زكي -رحمه الله- وليس حسن إبراهيم أو محمد أو أحمد السبكي.. وقال لي: (أنا سواق الهانم، وأنت سواق الهانم الأول)، وأصر على تقديمي الدور، فقلت له: عيني لك».

وأوضح أن إعجابه بمشهد واحد من شأنه أن يدفعه لقبول الدور، مضيفا: «مشهدي مع الأستاذ عادل أدهم، وسناء جميل كانت مشهدي الوحيد معهما، عندما خلعت ملابسي والقيتها في وجههم، وجريت في ميدان التحرير».

ورد على إمكانية قبوله عرض عمل من السبكي مستقبلا، أجاب: «اشتغل لو الدور مناسب؛ لكن علاقتنا لم تعد كما كانت».