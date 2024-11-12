أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 712 ألفا و610 جنود منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 712 ألفا و610 جنود، بينهم 1950 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9276 دبابة، منها 23 دبابة أمس الاثنين، و18847 مركبة قتالية مدرعة، و20352 نظام مدفعية، و1249 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و996 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و329 مروحية، و18737 طائرة مسيرة، و2636 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و28870 من المركبات وخزانات الوقود، و3626 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.



