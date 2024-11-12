قرر الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الثلاثاء، إحالة 11 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز السنطة، للتحقيق بالشئون القانونية، بعد اكتشاف تلاعب في بصمة الحضور والانصراف للعاملين والأطباء المقيدين بالوحدة الصحية.

جاء ذلك بعد العثور على بصمات سيليكون مصنوعة ومزورة لأصابع اليد داخل الوحدة الصحية وبعض مكاتب العاملين والأطباء بها، إذ تضم الوحدة الصحية عدد كبير من العاملين والأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والإداريين.

وتبين استخدام مادة السيليكون كبديل عن بصمة الحضور المعتمدة بجهاز البصمة بالوحدة الصحية لإثبات حضورهم على غير الحقيقة إلى جانب قيام بعض العاملين باستخدام تلك المادة على مدار عدة أيام لإثبات الحضور والانصراف.

وأشار "بلبل"، إلى أنه لن يتم التهاون في تلك الواقعة لما تمثله من ضرر بالغ بالعمل بالوحدات الصحية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة مكبرة لفحص جهاز البصمة بالوحدة المذكورة، وكذا جميع الوحدات الصحية التي يتم استخدام جهاز البصمة بها، وتكثيف جولات المرور والمتابعة للتأكد من تواجد جميع الأطباء والعاملين وأدائهم لعملهم الوظيفي وانضباطهم في أوقات العمل الرسمية، فضلًا عن إخطار النيابة الإدارية لمباشرة عملها في التحقيقات، ونقل عدد من العاملين التي يثبت تورطهم إلى أماكن أخرى لحين انتهاء التحقيقات.