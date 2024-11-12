علق أحمد الكأس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، على خسارة الفراعنة الصغار أمام نظيره المغربي 1 - 5، في المباراة التي أقيمت على ملعب شباب المحمدية مساء اليوم الإثنين، في الجولة الأولى من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم للناشئين.

قال أحمد الكأس في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس»:" نتيجة 5-1 كبيرة جدا، لكن هذه هى كرة القدم، وارد ألا أكون موفقا أو اللعيبة لا تكون في حالتها".

أضاف الكأس:" لكن ليس معنى ذلك أننا سنرمي الفوطة، معايا لاعيبة محترمة وكويسة، وأنا أتحمل المسئولية".

أتم أحمد الكأس:" في الأول والآخر أبارك للمنتخب المغربي، وإن شاء الله يكون لمنتخب مصر نصيب في أن يكون بجوار منتخب المغرب في تصفيات بطولة شمال إفريقيا ونتأهل معهم، والمباريات المقبلة تكون أفضل بكثير".