أرض الصومال تجري انتخابات رئاسية غدا وسط تصاعد التوتر الإقليمي

يجري إقليم صوماليلاند الانفصالي انتخابات رئاسية غداً الاربعاء رغم العقبات والتوتر الاقليمي وتصاعد الخلاف مع الحكومة الصومالية في مقديشو التي لا تعترف بانفصال الإقليم.

وتعد هذه الانتخابات هي السابعة منذ إعلان الاقليم انفصاله بشكل منفرد في مايو 1991 دون أن يحظى بالإعتراف الدولي، بعد تأجيلها عامين نتيجة عقبات قانونية وخلافات سياسية، إلا أنها تنعقد في ظل تصاعد التوترات بين الصومال وإثيوبيا بسبب مذكرة التفاهم المثيرة للجدل التي تم توقيعها بين الإقليم الانفصالي وإثيوبيا والذي يتيح لإثيوبيا الحصول على حق الوصول إلى 20 كيلومترًا من الساحل البحري للبحر الأحمر، مقابل احتمالية الاعتراف بتلك المنطقة كدولة مستقلة، وهو الاتفاق الذي اعتبرته الحكومة الصومالية هذا تعديًا على سيادتها وسلامة أراضيها.

وقال موقع صوت أمريكا أنه وفقا للجنة الانتخابات الوطنية في أرض الصومال، يتوجه أكثر من مليون ناخب مسجل ومؤهل إلى صناديق الاقتراع يوم الأربعاء لانتخاب رئيسهم للأعوام الخمسة المقبلة.

يتنافس على منصب الرئيس ثلاثة مرشحين من بينهم الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي، وتستهدف برامجهم القضايا الرئيسية للإقليم وهي تعزيز الديمقراطية الهشة في المنطقة، وتعزيز النمو الاقتصادي، والحصول على الاعتراف الدولي.

ويتنافس الرئيس الحالي مع المرشحين عبد الرحمن محمد عبد الله المعروف باسم "إيرو" من حزب وداني وفيصل علي ورابي من حزب العدالة والتنمية.

كان من المقرر أن تُجرى انتخابات الرئاسة في الإقليم الانفصالي في 2022، لكنها تأجلت إلى 2023 ثم تم تأجيلها مجددًا إلى نوفمبر 2024 بعد تمديد مثير للجدل لولاية الرئيس عبدي من قبل المجلس الأعلى للبرلمان، إلا أن اللجنة الوطنية للانتخابات بررت التأجيلات لقيود زمنية وتقنية ومالية، وهي تبريرات قوبلت بانتقادات شديدة من الأحزاب المعارضة