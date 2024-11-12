المنتخب يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة كاب فيردي

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات الفريق باستاد الدفاع الجوى استعداداً لمباراتي كاب فيردي و بتسوانا المقرر لهما يومي 15 و 19 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة و السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية .
وخاض منتخب مصر تدريباته باستاد الدفاع الجوى مكتمل الصفوف وبدأ المران بإحماءات بدنية و جمل فنية وتسديد على المرمى تواجد في المران كلا من :محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان "بيكهام" - حسام عبد المجيد – حمدي فتحي – محمد ربيعة – أحمد عيد – عمر كمال - محمد حمدي – أحمد نبيل "كوكا"-مروان عطية – نبيل عماد "دونجا" – محمد شحاتة – محمود صابر – ناصر ماهر – محمود حسن "تريزيجيه"- عمر مرموش – طاهر محمد طاهر – مصطفى فتحي – محمود عبد الحفيظ "زلاكا" – إبراهيم عادل و مصطفي محمد وأسامة فيصل.
حضر مران منتخب مصر كلا من الاستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و اللواء حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة.