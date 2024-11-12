 بعد إنذار إسرائيلي.. الاحتلال يشن غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد إنذار إسرائيلي.. الاحتلال يشن غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت


نشر في: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 10:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 10:51 ص

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد الإخطار الذي أصدره الجيش الإسرائيلي بأنه سيقصف حوالي 11 نقطة في المنطقة.

ونشرت وسائل إعلام لبنانية، صباح الثلاثاء، مقاطع فيديو ترصد زحمة سير بالطرقات عقب إخلاء السكان المتواجدين في أماكن قريبة من المباني المهدّدة لمنازلهم.

وفي وقت سابق، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنذارًا بإخلاء عدد من المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، خرائط توضح المباني المطلوب إخلائها، وكذلك المباني المجاورة لها في منطقة حدث بيروت.

وكتب في تدوينته: «أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، حيث سيعمل ضدها الجيش بقوة على المدى الزمني القريب».

وأضاف: «من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر»، وفقًا لقوله.

 


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