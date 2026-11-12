جوتيريش وفون دير لاين يبحثان في أنطاليا العمل المناخي وتطورات الشرق الأوسط وأوكرانيا

بحث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ملفات تغير المناخ والمستجدات الإقليمية، وذلك خلال لقاء جمعهما على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في نسخته الحادية والثلاثين (COP31)، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة - في بيان - أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز الشراكة القائمة بين المنظمة الدولية والاتحاد الأوروبي في مختلف ركائز العمل الأممي، إلى جانب أجندة مؤتمر الأطراف (COP31)، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وفيما يخص ملف العمل المناخي، شدد اللقاء على أهمية مواصلة الاتحاد الأوروبي الاضطلاع بدور قيادي في الجهود الدولية الرامية لمواجهة تداعيات تغير المناخ.