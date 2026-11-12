 تدريبات بدنية وتقسيمة فنية في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة الجونة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تدريبات بدنية وتقسيمة فنية في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة الجونة

كريم صلاح
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 7:02 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 7:02 م

 تنوعت فقرات مران الزمالك، اليوم الخميس، بين الإعداد البدني والعمل التكتيكي، بعدما خاض الفريق تدريباته على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، ضمن برنامج التحضير لمباراة الجونة في الدوري الممتاز.

واستهل اللاعبون المران بمجموعة من التدريبات البدنية تحت إشراف البرتغالي نونو كوستا ريبيرو، مدرب الأحمال، وشملت الجري حول الملعب وبعض التمرينات بالكرة لرفع معدلات الجاهزية.

وانتقل الفريق بعد ذلك إلى تنفيذ تدريبات تكتيكية، إذ وزع معتمد جمال، المدير الفني، اللاعبين على مجموعات للعمل على بعض الجمل والخطط الفنية المقرر تطبيقها في اللقاء المقبل، مع متابعة مستمرة وتوجيهات من أعضاء الجهاز الفني.

واختتم الزمالك تدريباته بإقامة تقسيمة بين اللاعبين، بهدف تطبيق الأفكار التي جرى العمل عليها خلال الفقرة الخططية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.


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