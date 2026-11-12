محافظا القليوبية ودمياط يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز منظومة مدن التعلم وتبادل الخبرات

وقّع الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظتين في مجال «مدن التعلم»، وذلك في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في بناء الإنسان وترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة، وبدعم فني من وزارة التنمية المحلية والبيئة.

وأوضح بيان المحافظة، أن توقيع البروتوكول انطلاقًا من حرص المحافظتين على توحيد الجهود وتبادل الخبرات والممارسات المتميزة في مجال التعلم المستمر، وتعزيز فرص التعلم لجميع فئات المجتمع؛ بما يسهم في تنمية المهارات والقدرات البشرية، ومواكبة متطلبات سوق العمل والتحولات الرقمية والتكنولوجية، فضلًا عن دعم مسارات التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج المشتركة، تشمل تبادل الخبرات في مجالات التعليم المجتمعي والتدريب المهني وتنمية القدرات، وتنظيم الندوات والفعاليات التوعوية للتعريف بمفهوم مدن التعلم، بجانب إقامة معارض تسويقية مشتركة لمنتجات الشباب والسيدات والحرف اليدوية والتراثية بالمحافظتين، بما يفتح آفاقًا جديدة لتسويق المنتجات وتبادل الخبرات وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.

كما يشمل التعاون تنظيم معسكرات شبابية مشتركة بمشاركة أبناء المحافظتين، لإعداد مقترحات لمشروعات قابلة للتطبيق في مجالي التعلم والاستدامة، فضلًا عن دعم التحول الرقمي في منظومة التعلم، وربط مخرجات البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل المحلي، ووضع مؤشرات لقياس الأداء ومتابعة الأثر التنموي للمبادرات والأنشطة المشتركة.

ويستند البروتوكول، إلى ما تمتلكه المحافظتان من تجارب ومقومات متميزة في هذا المجال؛ إذ تمثل محافظة دمياط نموذجًا رائدًا في تطبيق مفهوم التعلم مدى الحياة، بعد انضمامها إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو عام 2019، وحصولها على جائزة مدن التعلم لعام 2021.

فيما تمتلك محافظة القليوبية مقومات تعليمية وصناعية وزراعية وبشرية متنوعة، وتعمل على تعزيز منظومة التعلم المستمر من خلال شراكاتها مع جامعة بنها، ودعم مراكز التدريب وتنمية القدرات والمكتبات العامة والمراكز التكنولوجية، بجانب التوسع في برامج محو الأمية والتمكين الاقتصادي والتدريب المهني.

ويؤسس البروتوكول لمرحلة جديدة من التعاون المؤسسي بين المحافظتين، تقوم على تبادل التجارب الناجحة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة ذات مردود مباشر على المواطنين، بما يعزز المشاركة المجتمعية والتمكين الاقتصادي، ويدعم بناء مجتمع معرفي قادر على مواكبة متطلبات التنمية وتحديات المستقبل.