قادة أوروبيون يجتمعون في دبلن لبحث أوكرانيا والذكاء الاصطناعي والتحديات الأمنية

من المقرر أن يلتقي عشرات القادة الأوروبيين في دبلن على مدى يومين لإجراء مباحثات تركز على أوكرانيا والأمن الأوروبي والتحديات الاقتصادية التي تواجه القارة، ومنها الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يشارك نحو 50 قائدا أوروبيا في قمة المجموعة السياسية الأوروبية، اليوم الخميس، لإجراء مباحثات بشأن القدرة التنافسية لأوروبا وأمنها.

وستتيح القمة أيضا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فرصة إطلاع أقرب حلفائه على المباحثات الأخيرة مع روسيا، والمطالبة بمزيد من الدعم العسكري والمالي.

ومن المتوقع أيضا أن يشارك رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والأمين العام لحلف الناتو مارك روته في قمة الخميس.

وتضم هذه المنصة، التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل عدة سنوات، دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المملكة المتحدة وتركيا وأوكرانيا ومولدوفا ودول من غرب البلقان والقوقاز.

ويجتمع قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، لمناقشة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أحدث التطورات في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، بما في ذلك احتياجات كييف المالية المتزايدة.

ومن المتوقع أن تركز مباحثات الذكاء الاصطناعي على سبل تحول أوروبا إلى طرف رئيسي في هذا المجال الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة إلى حد كبير، فضلا عن التأثيرات المجتمعية والبيئية لهذه التكنولوجيا.

ومن المتوقع أن تتمحور المناقشات المتعلقة بأوكرانيا حول سبل توفير دعم مالي إضافي، بعدما أبلغ زيلينسكي قادة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر بأن بلاده تحتاج إلى 70 مليار يورو إضافية (9ر77 مليار دولار) في عام 2027.

ومن المتوقع أيضا أن يعود القادة إلى مناقشة الجهة الأنسب لتمثيل الاتحاد الأوروبي في أي محادثات سلام مستقبلية بين روسيا وأوكرانيا.