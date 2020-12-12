 اجتماع وزاري في القاهرة لبحث آليات التعاون بين مصر والأردن والعراق - بوابة الشروق
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اجتماع وزاري في القاهرة لبحث آليات التعاون بين مصر والأردن والعراق

د ب أ
نشر في: السبت 12 ديسمبر 2020 - 1:11 م | آخر تحديث: السبت 12 ديسمبر 2020 - 1:11 م
يعقد في القاهرة اليوم السبت، الاجتماع الوزاري الأردني المصري العراقي، ضمن آلية التعاون الثلاثي.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن وفدا وزاريا أردنيا ضم وزراء: "الأشغال العامة والإسكان، والصناعة والتجارة والتموين، والطاقة والثروة المعدنية، والصحة، والنقل"، غادر إلى القاهرة صباح اليوم، مشيرة إلى أن الوفد سيلتقي بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

ولفتت إلى أن الوفد سيبحث مع نظرائه من الجانبين المصري والعراقي آليات التعاون والمشاريع المشتركة بين الدول الثلاث، موضحة أنه يتم عقد هذا الاجتماع القطاعي بدعوة من  مصر لبحث سبل تعزيز وتطوير أطر ومشاريع التعاون الفني ضمن آلية التعاون الثلاثي.

ووفقا الوكالة، من المنتظر أن يعود الوفد الى عمان هذه الليلة.

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