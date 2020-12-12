تعرف على شخصية سوسن بدر بمسلسلها الجديد «في يوم وليلة»

تواصل الفنانة سوسن بدر، تصوير مسلسلها الجديد "في يوم وليلة"، وينتمي المسلسل إلى أعمال 35 حلقة، والمقرر عرضه خلال الفترة القادمة.



وتظهر "بدر" فى دور امرأة عجوز على هيئة شبح تحاول مساعدة الفنان أحمد رزق، الذي يظهر بشخصية مهندس ديكور، بعد تورطه فى قضية قتل اتهم فيها، ويسعى للبحث عن القاتل الحقيقى وتتصاعد الأحداث.



مسلسل "فى يوم وليلة"من بطولة أحمد رزق، أيتن عامر، محمد جمعة، نضال الشافعي، والفنان صلاح عبد الله، محمد مهران، ولاء الشريف، داليا مصطفى، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج سينرجي والعمل ينتمي لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض.



يذكر أن الفنانة سوسن بدر يعرض لها حاليا مسلسل "خيط حرير"، ويشارك بطولته الفنانة مي عز الدين، محمود عبد المغني، نيقولا معوض، مي سليم، هنادي مهنا، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.