جوتيريش: فيروس كورونا أثبت أنه لا أحد منا في مأمن حتى نكون جميعا بأمان

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن «فيروس كورونا كوفيد-19 أثبت أنه لا أحد منا في مأمن حتى نكون جميعًا بأمان».

وأضاف «جوتيريش»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح السبت، أنه «مع احتفالنا بيوم التغطية الصحية الشاملة، يجب علينا إنهاء هذه الأزمة، وبناء مستقبل أكثر أمانًا وصحة، من خلال الاستثمار في الأنظمة الصحية التي تحمينا جميعا».

ويحتفل العالم في الثاني عشر من ديسمبر من كل عام، باليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة، والذي يوافق ذكرى صدور أول قرار للأمم المتحدة بالإجماع يدعو جميع الدول إلى توفير رعاية صحية جيدة بأسعار معقولة.

#COVID19 has shown us that none of us is safe until all of us are safe.



As we mark Universal Health Coverage Day, we must end this crisis & build a safer and healthier future - investing in health systems that protect us all. https://t.co/MXGGz6C2Ii pic.twitter.com/jCRvrppbIS