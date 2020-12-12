روحاني: عدد الإصابات بكورونا يتراجع في معظم محافظات إيران

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن عدد المدن ذات الوضع الأحمر بالنسبة لبؤر فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) تقلص إلى 12 مدينة.

جاء تصريح روحاني، في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا الذي عقد قبل ظهر اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف الرئيس روحاني "في الأسابيع الأخيرة شهدنا اتجاهاً متزايداً في عدد الإصابات بكورونا، لكن مع الإجراءات التي اتخذت منذ نوفمبر، وتستمر حتى اليوم نشهد أن عدد الإصابات بهذا المرض أخذ في التراجع في الغالبية العظمى من المحافظات".

وتابع: "هناك 12 مدينة مصنفة ضمن اللون الأحمر وباقي المدن أصبحت ضمن اللونين البرتقالي والأصفر".

من جهة أخرى، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الإيراني سیما سادات لاري، أن عدد الإصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ حتى ظهر الیوم السبت ملیون و100 ألف و818 شخصا، ووفاة 221 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في إیران 51 ألفا و949 شخصا.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة، إلى أن 6 ملايين و657 ألفا و974 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء البلاد حتی الآن.