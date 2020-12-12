قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن تنفيذ اتفاق الرياض يعد أحد أهم خطوات التعامل السياسي البناء مع الأزمة اليمنية.



وقال قرقاش، في حسابه عبر تويتر: "يبقى تنفيذ اتفاق الرياض أحد أهم الخطوات في التعامل السياسي البناء مع الأزمة اليمنية، ويعود الأمل مجددا تجاه التعامل الجدي للأطراف اليمنية مع هذا الاتفاق".



وأضاف قرقاش أنه "لأجل اليمن من الضروري أن تنجح الجهود السياسية للسعودية الشقيقة والأمم المتحدة على "لا منطق" الصراعات الصغيرة على الأرض".



وفي نوفمبر تشرين الثاني، توصلت الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى اتفاق الرياض بوساطة سعودية".

ويوم الخميس، تجددت الاشتباكات المُسلحة بين قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في أبين، بعد ساعات من إعلان التحالف في اليمن، وصول قوة سعودية إلى المحافظة لمتابعة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.

ومن المقرر إعلان حكومة يمنية جديدة في جنوب البلاد، تتألف من 24 وزيرًا، في غضون أسبوع. ويعد تشكيل الحكومة أحد بنود الاتفاق.

وتقود السعودية والإمارات تحالفا لدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور في مواجهة جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ مارس أذار 2015، فيما وقت تواجه البلاد أوضاعاً إنسانية صعبة، بحسب تقارير للأمم المتحدة.