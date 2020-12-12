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أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب «أولد ترافورد» معقل الشياطين الحمر.

ويدخل السيتي مباراة الديربي لمواصلة نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة أملا في تحقيق الفوز الرابع تواليًا في البريميرليج.

في المقابل فإن يونايتد يأمل في تخطي آلامه الأوروبية بعدما أقضي من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، على يد لايبزيج الألماني الأربعاء الماضي.

ويحتل يونايتد المركز السابع برصيد 19 نقطة، فيما يأتي السيتي تاسعًا بفارق نقطة وحيدة عن الشياطين الحمر.

ويدخل السيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

خط الدفاع: جواو كانسيلو- روبن دياز- جون ستونز-كايل ووكر.

خط الوسط: فيرناندينيو رودريجو هيرنانديز.

خط الوسط الهجومي: رحيم ستيرلينج- كيفين دي بروين- رياض محرز.

خط الهجوم: جابرييل خيسوس.